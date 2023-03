Commercialisti: l'adempimento collaborativo è rivoluzionario

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Un "aspetto rivoluzionario" della delega fiscale è "l'adempimento collaborativo: non è un cambiamento tecnico, non si cambia l'approccio alla modalità di controllo", bensì "è un cambiamento culturale, richiesto a noi professionisti, ma soprattutto e anche all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza. Significa spostare l'attenzione da una lotta all'evasione di tipo repressivo verso un approccio collaborativo", arrivando a "valutare 'ex ante' la bontà e la qualità dei contribuenti".

Ad esprimersi così il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, durante il forum di questo pomeriggio organizzato da Wolters Kluwer, per fare il punto sulla riforma del sistema tributario. Intervenendo dopo il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, il numero uno della categoria economico-giuridica ha posto l'accento sulla "centralità dei professionisti al servizio del pubblico interesse". I commercialisti, ha proseguito, "ci sono stati nella stesura della delega, e ci saranno, al fianco del governo, nella redazione e nel supporto tecnico dei decreti attuativi che verranno realizzati nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Lo facciamo nell'interesse del Paese, per un fisco più equo e sostenibile", ha scandito de Nuccio. "Si parla tanto di sostenibilità, nel nostro Paese: anche riuscire a pagare le imposte e farlo in maniera giusta rientra nel concetto di sostenibilità" e ciò, ha concluso, "garantisce la continuità del sistema economico nazionale". (ANSA).