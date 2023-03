Cna, 'più di 4000 euro raccolti nella campagna con Caritas'

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - La Presidente della CNA di Roma, Maria Fermanelli ed il Presidente dei Panificatori romani, Leonardo Spadoni hanno consegnato ieri nelle mani del Segretario della Caritas romana Giustino Trincia, un assegno simbolico di € 4.750, frutto della campagna promossa in occasione del Natale "La porta è sempre aperta" per raccogliere fondi per costruire alloggi per i senza fissa dimora, alla cui le due associazioni hanno aderito.

I panettoni da 100 gr., oggetto della campagna, prodotti artigianalmente dagli stessi panificatori hanno allietato le tavole di circa 15.000 romani.

"Un piccolo gesto di solidarietà da parte di un'Associazione come la CNA che attraverso la valorizzazione del lavoro manuale mantiene alto il valore dell'artigianato e del saper fare", dichiara Maria Fermanelli, Presidente di CNA Roma.

Leonardo Spadoni, Presidente dei Panificatori commenta: "In questo caso, l'abilità delle mani e la sapienza frutto dell'esperienza hanno reso un servizio concreto nei confronti di chi ha bisogno". (ANSA).