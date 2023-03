Camera Commercio Rieti-Viterbo, da aprile carnet Ata digitale

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - La Camera di Commercio di Rieti-Viterbo informa che dal prossimo aprile, in collaborazione con la Camera di Commercio Internazionale (ICC), sarà avviata la prima fase operativa del progetto di digitalizzazione del carnet ATA, che vedrà la nascita del Carnet ATA digitale. Quest'ultimo, ancora, non eliminerà il carnet cartaceo, ma lo affiancherà fino poi a sostituirlo del tutto entro il 2026.

Di conseguenza, a partire dal 1° aprile 2023, tutti i carnet dovranno essere rilasciati tramite l'applicativo Cert'O, accessibile tramite registrazione sul portale www.registroimprese.it, che opererà giornalmente il trasferimento dei dati dai nostri sistemi agli archivi gestiti da ICC, compresa la lista della merce che dovrà essere redatta secondo un modello excel predefinito, reperibile direttamente all'interno del sistema Cert'O, al momento della richiesta.

Il carnet ATA, (acronimo dell'espressione francese e inglese "Admission Temporaire/Temporary Admission") è un documento doganale Internazionale rilasciato dalle Camere di Commercio per la temporanea esportazione di merci, campioni commerciali e materiale professionale destinati a fiere, mostre ed altre manifestazioni esclusi i prodotti alimentari.

La transizione al documento digitale rappresenterà, per gli operatori interessati, un importante evento di semplificazione amministrativa e di effettivo risparmio in quanto non sarà più necessario gestire i trasferimenti dei documenti cartacei tra la Camera e l'impresa e tra l'impresa e i diversi soggetti della filiera (Dogane, clienti, spedizionieri).

I Carnet ATA saranno, pertanto, in formato digitale e le transizioni doganali e i viaggi nei vari Paesi potranno essere gestite attraverso un'applicazione utilizzabile con dispositivi comuni (Smartphone e Tablet di qualsiasi tecnologia).

L'invio telematico delle richieste di carnet ATA in questa fase potrà essere effettuato esclusivamente dai soggetti iscritti al Registro Imprese. Nei prossimi mesi, tale procedura sarà consentita anche ai privati, alle associazioni e a tutti i soggetti che non sono tenuti all'iscrizione alla Camera di Commercio. (ANSA).