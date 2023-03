Tajani, Simest aprirà in Serbia la sua prima sede all'estero

(ANSA) - BELGRADO, MAR 21 - Simest, la società di Cdp che sostiene l'internazionalizzazione delle imprese italiane, "aprirà la sua prima sede all'estero qui a Belgrado. E' la dimostrazione dell'attenzione verso un Paese amico ma anche verso le imprese italiane che verranno qui in Serbia accompagnate dal governo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa a Belgrado a margine del Business forum italo-serbo. Presente a Belgrado, anche l'ad di Simest, Regina Corradini d'Arienzo, ha spiegato che "i Balcani occidentali rappresentano una regione strategica per le crescita internazionale delle imprese italiane. Per questo motivo Simest si è attivata per promuovere nuove importanti misure tese a potenziare la propria attività nell'area e sostenere il tessuto produttivo nel percorso di sviluppo all'estero". "Abbiamo infatti attivato una duplice strategia volta a potenziare la nostra operatività in questo territorio. Delle 5 sedi estere che prevediamo di aprire nel corso dei prossimi 3 anni, la prima sarà proprio Belgrado. Con l'inaugurazione, prevista a breve, Simest sarà quindi in grado di fornire consulenza strategica alle imprese italiane che vogliano crescere e svilupparsi nell'area. A ciò si aggiungerà una sezione ad hoc del Fondo 394 del valore di 200 milioni di euro riservata proprio al finanziamento agevolato dei progetti delle imprese italiane nell'area dei Balcani occidentali. La nuova operatività del Fondo inoltre si estenderà per la prima volta anche alla filiera produttiva. Una misura - ha concluso l'ad - che abbiamo fortemente voluto per ampliare la platea di Pmi che sosteniamo nella crescita al di fuori dei confini nazionali". (ANSA).