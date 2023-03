Tajani, sempre più presenti in Serbia con le nostre pmi

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "L'Italia vuole essere più presente in Serbia e in tutta l'area dei Balcani. Siamo la seconda economia industriale europea e grazie alle nostre 4 mln di PMI vogliamo esportare il nostro saper fare. Internazionalizzare le nostre imprese in Paesi amici per creare crescita e benessere".

Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi in missione a Belgrado. (ANSA).