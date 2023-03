Pensioni: dottori commercialisti, 23 marzo evento ad Arezzo

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - La Cassa dottori commercialisti ( Cdc) sarà protagonista giovedì 23 marzo, dalle 15.30, ad Arezzo (presso l'Hotel Etrusco, in via Fleming), di un convegno, promosso in collaborazione con i delegati territoriali e l'Ordine della categoria professionale della città toscana, per affrontare temi previdenziali ed assistenziali a beneficio degli iscritti. Nel contempo, fa sapere l'Ente pensionistico presieduto da Stefano Distilli (che prenderà parte all'iniziativa), sono "350 gli iscritti aretini, ovvero quasi il 9% della platea toscana associata" alla Cdc, e "nella provincia di Arezzo, nel 2022, la componente femminile è cresciuta di quasi il 5%, con una percentuale di incremento maggiore, rispetto al valore italiano (1,44%) e a quello della regione (1,9%): le professioniste hanno raggiunto quota 137 e sono oltre il 39% del totale, con un'incidenza superiore a quella regionale (32,9%) e nazionale (33,3%)". I dottori commercialisti under40, invece, rappresentano quasi il 26% del totale, una percentuale maggiore, rispetto alla media nazionale (21,1%) e regionale (22,5%), viene sottolineato.

Sul fronte dei redditi e dei volumi d'affari degli iscritti della città, si apprende che in media, i primi sono pari a "quasi 65.000 euro contro i quasi 62.000 del 2021", il volume d'affari è, invece, di oltre 110.000 euro, in confronto ai 106.000 euro dichiarati nel precedente anno d'imposta. In considerazione delle cifre raggiunte dalla platea aretina, il presidente della Cassa formula l'auspicio che, "sul lungo periodo, gli investimenti a sostegno della famiglia" possano costituire "per il Paese un motore di crescita, non soltanto della forza lavoro femminile, ma del sistema. L'Ente, infatti, ha introdotto strumenti che tengono conto delle diverse esigenze, e si concentrano sulla centralità delle politiche di conciliazione" dei tempi di attività professionale e cura familiare, conclude Distilli. (ANSA).