Lavoro: consulenti, sì alla Giornata europea della legalità

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Promuovere una Giornata europea della legalità nel mondo del lavoro": è l'iniziativa espressa oggi, a Bruxelles, dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, in collaborazione con il Cese (il Comitato economico e sociale europeo). Occasione, recita una nota dei professionisti, anche per presentare il nuovo logo e il nuovo sito di "GenL", l'edizione 2023 del videogame "Generazione Legalità", che offre ai giovani la possibilità di vincere un viaggio a Bruxelles, partecipando a una delle missioni chiave della categoria: la lotta alla criminalità e la diffusione di buone pratiche in materia di legalità. Inoltre, è stata lanciata agli Stati membri dell'Ue una sfida: dar vita nel 2024 a un'edizione europea in cui ogni Paese condivida la propria idea di lavoro etico. Per il presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro Rosario De Luca, i suoi colleghi "sono promotori di legalità e lavoro regolare, valori che sentiamo il dovere civile di diffondere in Italia e in Europa" ed il videogioco "permette soprattutto ai giovani di entrare in contatto con le scelte di vita fondamentali che si trovano davanti, come quella tra lecito e illecito", termina la nota. (ANSA).