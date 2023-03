Istat:lettera del sindacato Clasp contro la nomina di Blangiardo

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Vi chiediamo di non votare per la riconferma del Prof. Blangiardo alla presidenza dell'Istituto Nazionale di Statistica. Nel panorama italiano esiste certamente un/a candidato/a che soddisfi i criteri stabiliti dalle leggi dello Stato e che sia all'altezza del ruolo e del compito chiamato a svolgere e che voi gli andrete ad affidare". E' quanto si legge in una lettera dell'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici Istat aderenti al sindacato Clasp (coordinamento laboratori statistica pubblica, uno dei sindacati presenti all'Istat) e indirizzata ai componenti delle commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato.

"L'Istat - si legge nella lunga lettera - ha bisogno di un presidente super partes, indipendente dall'esecutivo e capace di garantire all'Istituto Nazionale di Statistica una guida scientificamente competente, che sappia mantenere il rigore, l'imparzialità e l'autorevolezza che la statistica ufficiale e i dipendenti dell'Istituto richiedono. Ne siamo fermamente convinti, a beneficio del Paese e della statistica pubblica".

