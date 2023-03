Istat: Confindustria Puglia, dati economici inducono ottimismo

(ANSA) - BARI, 21 MAR - "I dati Istat sull'andamento dell'economia pugliese del 2022 permettono di guardare al contesto industriale dei prossimi mesi con ottimismo. Dalla fotografia della Puglia si evidenziano indicatori positivi in particolare per occupazione ed export, in crescita rispetto al periodo pre-pandemico". È il commento del presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana sui dati pubblicati dall'Istat ieri. "La Puglia - aggiunge - ha saputo mantenere il suo dinamismo mostrando grande resilienza in uno dei periodi storici più complessi degli ultimi anni e nei prossimi mesi dovrà agganciare una ripresa più sostenuta e duratura che si consoliderà grazie all'impatto che verrà dagli investimenti finanziati dal Piano europeo così come dai fondi strutturali".

"Un grande plauso - continua - va riconosciuto certamente al nostro sistema industriale: nonostante la pandemia, il conflitto russo ucraino e le complicazioni sorte a causa del caro energia, gli imprenditori pugliesi non si sono arresi e hanno continuato ad investire, a ricapitalizzare le loro aziende, a mettere i loro capitali nel sostegno alle attività produttive e a guardare con fiducia ai mercati esteri. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'intervento del governo regionale che è da subito intervenuto a sostegno delle imprese con misure estremamente valide, necessarie in un momento di crisi, che hanno visto lavorare sinergicamente Regione, Confindustria e tutto il partenariato". (ANSA).