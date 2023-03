Francia: Hollande, non era il momento per riforma pensioni

(ANSA) - PARIGI, 21 MAR - "Non era il momento di proporre questa riforma delle pensioni, in piena inflazione e con la guerra in Ucraina. E' stato un errore": lo dice l'ex presidente francese, Francois Hollande, commentando sull'emittente LCI la contestata riforma previdenziale voluta dal suo successore, Emmanuel Macron. (ANSA).