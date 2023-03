Fisco: Sbarra, ci sono condizioni per recuperare confronto

(ANSA) - TRIESTE, 21 MAR - "Chiediamo al Governo di misurarsi con noi per un sistema fiscale che abbia un profilo redistributivo e progressivo. Siamo contrari all'ipotesi di flat tax, perché in quella circostanza la redistribuzione avviene dal basso verso l'alto, non è equa, non c'è principio di solidarietà. Per questo aspettiamo di avviare un confronto efficace con il governo: la legge delega ha un cammino lungo, serviranno almeno due anni. Ci sono le condizioni per recuperare un confronto di merito". Lo ha auspicato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, parlando di fisco a margine di un incontro a Trieste.

Al Governo "abbiamo lamentato intanto una questione di metodo", ha spiegato Sbarra: "non si può convocare il sindacato a poche ore dalla riunione del Cdm solo per una informativa un po' parziale, sommaria, lacunosa". "C'è da recuperare il metodo e dobbiamo confrontarci sul merito della riforma": "la prima azione da fare è contrastare l'evasione e l'elusione fiscale. E poi dobbiamo costruire un sistema fiscale che alleggerisca il prelievo sui redditi medio bassi da lavoro e da pensione".

Inoltre "bisogna detassare i frutti della contrattazione soprattutto legandoli ai premi di produttività e agli accordi di welfare, dobbiamo alzare i fringe benefit per consentire alle imprese di sostenere i propri collaboratori" a causa dell'inflazione, "dobbiamo costruire una strategia finalizzata al taglio del cuneo fiscale". (ANSA).