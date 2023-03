Fisco: incontro dei sindacati giovedì, mobilitazione sul tavolo

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri si vedranno, a quanto si apprende, giovedì pomeriggio per discutere e fare il punto sullo stato del confronto con il governo sui vari provvedimenti, a partire dal fisco. E per decidere le eventuali mobilitazioni unitarie da mettere in campo. L'incontro dovrebbe tenersi nella sede Cgil. (ANSA).