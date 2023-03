Fisco: Bonomi, preferirei abbassare le tasse sul lavoro

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Preferirei abbassare le tasse sul lavoro. Noi siamo il Paese dove si pagano più tasse sul lavoro che sulle rendite finanziarie". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi intervistato a Rtl "Non stop news" parlando della delega fiscale e rilanciano la proposta di riduzione del cuneo fiscale. "Mi colpisce che quando ci sono la legge di bilancio e le elezioni sono tutti d'accordo ma poi passato quel momento, ce ne se dimentica. Significa (la riduzione del cuneo. ndr) un intervento consistente di 15 miliardi, ma si preferisce polverizzare gli interventi per dare una risposta al proprio elettorato".

Bonomi, che ha detto chiaramente che si sarebbe aspettato una riduzione del cuneo più consistente nell'ultima legge di Bilancio ha poi sostenuto, durante la trasmissione radiofonica che il "fisco di impresa premiale dovrebbe essere dedicato a chi investe e patrimonializza" mentre "gli aiuti a chi assume non dovrebbero passare per il fisco d'impresa ma per i contributi.

Ritengo che incentivare chi assume non sia corretto, perché fa parte del mio lavoro. Se noi poi denunciamo che mancano 400 mila profili perché incentivare qualcosa che dobbiamo già fare?".

Bonomi ha poi aggiunto che "se noi dobbiamo fare uno strumento di incentivazione all' assunzione deve essere strutturale e universale: non può lo stato decidere chi è avvantaggiato o deve essere aiutato". (ANSA).