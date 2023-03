Fisco: Bonomi, l'evasione sappiamo dov'è, va colpita

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Il tema dell'evasione è complesso e va affrontato. Basta leggere il report della Guardia di Finanza.

Sappiamo dov'è l'evasione, in quali settori è concentrata...tutti gli anni quando c'è la raccolta dei pomodori vediamo persone sfruttuate che lavorano in nero. Dove sono i campi di pomodori lo sappiamo, eppure non andiamo a colpirli".

Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi intervistato a Rtl "Non stop news e rispondendo ad una domanda sull'evasione e sulla burocrazia. "Ogni volta che sento parlare di semplificazione - ha ammesso - mi vengono i brividi, perché arrivano nuove complicazioni. La semplificazione ce l'aspettiamo tutti. Speriamo sia la volta buona". (ANSA).