Fisco: architetti, bene riforma su professionisti aggregati

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Un "risultato molto importante, atteso da tempo, che corona gli sforzi del Consiglio nazionale degli architetti, per introdurre una significativa norma nell'ordinamento fiscale del Paese" che dà "un contributo idoneo a favorire la crescita delle strutture professionali. Parola del presidente della categoria professionale Francesco Miceli, in merito alla semplificazione e alla razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito conseguito nell'esercizio delle attività professionali contenute nella delega fiscale, approvata recentemente dal Consiglio del ministri. Gli architetti italiani, recita una nota, saranno, dunque, impegnati "nei prossimi mesi a seguire l'iter di approvazione prima della legge e poi dei decreti delegati. Ciò con l'intento di ottenere una riduzione della tassazione per i professionisti che si aggregano, qualora intendano reinvestire in tutto, o in parte l'utile realizzato nell'esercizio dell'attività professionale", si legge, in chiusura. (ANSA).