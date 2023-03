Credito: accordo Confidi per l'impresa Sicilbanca per Pmi

(ANSA) - PALERMO, 21 MAR - Confidi per l'Impresa consorzio Autorizzato dal Fondo di Garanzia - Mcc, ha chiesto a Sicilbanca di valorizzare ulteriormente la collaborazione al fine di facilitare l'accesso al credito alle imprese e ai liberi professionisti. Per venire incontro a questa richiesta Sicilbanca, su iniziativa del Presidente Giuseppe Di Forti, ha deliberato un ulteriore budget di 10 milioni di euro, destinato a: Pmi, Imprese Commerciali, Artigiane, Industriali, Agricole, Professionisti.

Confidi per l'impresa, ha riconosciuto in Sicilbanca un partner speciale: attraverso il quale è possibile rispondere con efficacia ad una situazione del tutto nuova, posto che ha manifestato la disponibilità ad assecondare i processi che favoriscono le micro imprese, in particolare la modalità a "importo ridotto" che consente al Confidi autorizzato (certificatore del merito) l' approvazione abbreviata (su tale domanda il fondo non effettua alcuna analisi), per la controgaranzia del 80%, fino a 35.000 euro.

Altra novità consiste nella possibilità offerta da Mcc ai consorzi agricoli (qual è Confidi per l'Impresa) di potere garantire i finanziamenti anche alle imprese agricole: una opportunità che consente azioni a favore del settore Agricolo e Agroalimentare e si aggiunge alla convenzione già in essere con ISMEA. "La sinergia tra Confidi e Sicilbanca - si legge in una nota -, risulta una vera leva per lo sviluppo e limitare gli effetti della crisi e, in definitiva, si tratta di un percorso virtuoso per l'accesso al credito che pone Confidi per l'Impresa, in condizione di essere un facilitatore e la Banca di svolgere l'azione di "vicinato" e rende possibile l'erogazione, in soli 30 giorni dalla richiesta". (ANSA).