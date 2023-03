Confindustria,da Fit for55 oltre mille miliardi investimenti (2)

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - A fronte di questi investimenti ci sarebbe un incremento del valore aggiunto di 1.976,1 miliardi di euro (+4,7% medio annuo, 1.645,3 miliardi al netto dei beni intermedi importati) e un'occupazione più elevata di 11,5 milioni di unità di lavoro (+3,1%). Gli effetti complessivi sul bilancio statale nel periodo considerato, in termini di entrate per lo Stato e in termini di costi evitati è di circa 595 miliardi di euro.

L'analisi di Confindustria fornisce una prima valutazione della proposta "Fit for 55" con "l'obiettivo di valutare un percorso di decarbonizzazione alternativo che, pur raggiungendo la stessa riduzione di emissioni di gas serra, attraverso un uso efficiente delle risorse economiche, possa favorire lo sviluppo del tessuto industriale, tutelare la competitività internazionale delle imprese italiane, nonché contenere ulteriormente il costo sociale della transizione", si legge nel testo.

Nello scenario di Confindustria, continua la nota, "l'introduzione del singolo vincolo sulle emissioni porta ad una configurazione al 2030 con obiettivi meno sfidanti in termini di efficienza energetica e a un maggiore sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili rispetto al percorso tracciato per lo scenario FF55".

A breve sarà completata la seconda parte del Rapporto, con la quale verrà presentata la mappatura delle filiere tecnologiche italiane più direttamente coinvolte, con l'obiettivo di integrare le politiche per la transizione energetica con una valutazione dei possibili impatti in termini di politica industriale. (ANSA).