Confindustria: un lucano guida Comitato interregionale Sud

(ANSA) - POTENZA, 21 MAR - Il presidente dei giovani imprenditori lucani di Confindustria, Domenico Lorusso, è stato eletto alla guida del Comitato interregionale Mezzogiorno dei giovani imprenditori dell'organizzazione, che ha fra i suoi compiti l'organizzazione del 38/ convegno di Capri, in programma a ottobre.

Lo ha reso noto Confindustria Basilicata, ricordando che a Capri si danno appuntamento "tutta Confindustria, i maggiori esponenti dell'industria italiana e i massimi esponenti del Governo e dell'economia".

Lorusso ha detto di aver accolto "con orgoglio e forte entusiasmo un'altra straordinaria sfida". Secondo il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, "si apre un'altra importante occasione per rafforzare la voce della Basilicata all'interno del sistema associativo e non solo, facendo emergere le nostre specificità e specializzazioni produttive". (ANSA).