Confindustria: Marenghi, nuovi strumenti per decarbonizzare

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Oggi presentiamo un rapporto importante, abbiamo stimato che servono 1.100 miliardi nei prossimi 7 anni, sono 140 miliardi di euro l'anno. Un flusso di denaro molto importante. Oggi l'unico strumento che abbiamo a disposizione è il Pnrr che però da solo dà 60-70 miliardi all'anno. Il tema è chi ci metterà la parte rimanente". Lo afferma il vicepresidente per l'organizzazione, lo sviluppo e il marketing di Confindustria, Alberto Marenghi, a margine della presentazione dello studio "Scenari e valutazioni di impatto economico degli obiettivi Fit for 55 per l'Italia". "Abbiamo necessità di avere qualche strumento che ci aiuti in quella che è una delle più grandi sfide che abbiamo di fronte, che è la transizione energetica", aggiunge Marenghi. (ANSA).