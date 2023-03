Confindustria: Marchesini, più libertà su decarbonizzazione

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Per la transizione energetica "è corretto fissare gli obiettivi, è quello che deve fare giustamente la politica e deve fare la politica europea ma deve lasciare libertà all'ingegno delle nostre filiere su come raggiungere questi obiettivi altrimenti rischiamo un corto circuito e una desertificazione industriale". Lo afferma il vice presidente per le filiere e le medie imprese, Maurizio Marchesini, sottolineando che "abbiamo le capacità per poterlo fare" alla presentazione dello studio "Scenari e valutazioni di impatto economico degli obiettivi Fit for 55 per l'Italia".

