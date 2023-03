Confindustria, ecco la nostra alternativa a Fit for 55

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Confindustria presenta lo studio "Scenari e valutazioni di impatto economico degli obiettivi Fit for 55 per l'Italia" con l'obiettivo ddi contrinuire con "un percorso di decarbonizzazione alternativo a Fit for 55 per il nostro Paese che pur raggiungendo le stesse emissioni di gas serra possa meglio favorire lo sviluppo del tessuto industriale, tutelare la competitività internazionale delle imprese nonché contenere ulteriormente il costo sociale della transizione". Lo presenta così il presidente Gruppo Tecnico Energia Confindustria, Aurelio Regina, dicendo che lo studio è "un punto di partenza, non certo un punto di arrivo che vedrà nei prossimi mesi aggiornamento".

"La dimensione degli investimenti che oggi poniamo alla vostra attenzione è certamente un fattore di preoccupazione, oltre 1.100 miliardi di euro, ma rappresenta anche un volano di opportunità di crescita industriale per un Paese manifatturiere come l'Italia", aggiunge Regina dicendo dicendo di sapere "di avere con noi un governo che ha preso a cuore questi elementi.

