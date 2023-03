Beltrame (Confindustria), puntiamo a essere primo partner Serbia

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Crescita economica, stabilità fiscale e i sostegni finanziari introdotti dal governo per il manifatturiero sono alcuni degli elementi che contribuiscono a fare della Serbia uno dei mercati più attrattivi nell'intero sud-est Europa. È per questo che torniamo qui con l'obiettivo ambizioso di diventare il suo principale partner economico", ha detto Barbara Beltrame Giacomello intervenendo al Business & Science Forum Italia-Serbia a Belgrado. "Molte imprese italiane, anche pmi, hanno trovato in questo paese un clima favorevole e si sono consolidate contribuendo alla buona integrazione del nostro sistema imprenditoriale nel tessuto economico locale, portando l'Italia al secondo posto tra gli investitori esteri.

Le imprese italiane - ha quindi ricordato la vicepresidente di Confindustria - sono riconosciute all'estero per la qualità e l'alto valore aggiunto dei propri prodotti e servizi. In un gioco di squadra, è possibile avviare in Serbia progettualità in settori strategici come quelli energetico, agricolo e infrastrutture. Gioco di squadra in cui Confindustria crede ed è impegnata per favorire l'internazionalizzazione delle imprese, accompagnando gli imprenditori nel percorso all'estero".

Beltrame ha citato i dati favorevoli dell'interscambio Italia-Serbia che "dopo le battute di arresto del periodo pandemico, ha registrato una significativa crescita di quasi il 20%, con un trend che si sta confermando tale anche per l'anno appena trascorso". Una spinta dovuta anche "all'effetto reshoring, cioè dalla necessità di accorciare le filiere produttive, che ha visto molti imprenditori guardare con interesse al mercato serbo per lo sviluppo di nuove collaborazioni industriali". Tutte premesse che fanno pensare "che possiamo fare ancora di più". (ANSA).