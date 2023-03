Bcc: Pastore (Iccrea Banca), siamo modello di successo

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Quella delle banche di credito cooperativo è "una storia di successo, un modello di successo del credito di prossimità, del credito di relazione, un modello di successo generato dal connubio del normale accompagnamento degli usi e consumi della società con la capacità distintiva di avere un rapporto con imprese e famiglie". Lo afferma Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca, intervenendo al convegno 'Ieri, oggi domani. Il ruolo del credito cooperativo al servizio del Paese', organizzato da FederLus. Il credito cooperativo "ha contribuito allo sviluppo dei territori, ha raccolto la fiducia dei territori incrementandola anno dopo anno - ha ricordato - ha riversato questa fiducia nei territori finanziandoli con un'attività costante con le Pmi, ha saputo risolversi in casa i problemi che negli anni si sono succeduti, ha saputo affrontare la rischiosità dell'attivo che abbiamo gestito negli anni scorsi e, da ultimo, ha incrementato costantemente la solidità patrimoniale, riprendendo un circolo virtuoso iniziato anni prima ma che per i crediti anomali era stata persino ritenuta in dubbio". (ANSA).