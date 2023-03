Bcc: Maino, localismo e innovazione digitale interconnessi

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Localismo e innovazione digitale per le Bcc sono qualcosa di completamente interconnesso. Non sono alternativa uno all'altro, ma complemento di uno con l'altro. E' un modo per portare la missione della banca del territorio, associando i valori di sempre alle nuove tecnologie". Lo afferma Giuseppe Maino, presidente di Iccrea Banca, nel corso di una tavola rotonda al convegno 'Ieri, oggi domani. Il ruolo del credito cooperativo al servizio del Paese', organizzato a Roma da FederLus. (ANSA).