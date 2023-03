Banche: Bcc centrali per territorio, più raccolta e impieghi(2)

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Con riferimento ai livelli di efficienza, continua il rapporto, nel caso delle bcc a parità di incremento del Roe esse traggono maggiore beneficio in termini di efficienza rispetto alle altre banche; la maggiore dotazione patrimoniale produce un beneficio superiore sull'efficienza delle banche di credito cooperativo rispetto a quello delle altre banche.

In particolare, il Roe delle bcc è passato dal 3,53% del 2018 al 10,21% del 2022, a differenza del sistema bancario dove è salito dal 5,19% al 7,66; per i coefficienti patrimoniali, il CET1 delle bcc è passato dal 16,48% al 21,64%, a differenza del sistema bancario, dove è salito dal 13,3% al 14,8%; il Total Capital Ratio delle bcc è passato dal 16,97% al 22,57%, quello bancario nazionale dal 16,2% al 18,5%.

Il Presidente FederLUS, Maurizio Longhi, a conclusione dei lavori, ha evidenziato: "Questo convegno è stato occasione di consapevolezza sul ruolo esercitato dalle bcc senza smarrire le caratteristiche proprie, ossia quelle di banche di prossimità, sempre più efficienti, vicine ai clienti, ai soci, al territorio. Solidità e trasparenza, questa la cifra del nostro essere banche". (ANSA).