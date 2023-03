ANSA-BOX/ Decarbonizzazione, ecco il piano di Confindustria

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Una via italiana alla decarbonizzazione è la strada proposta da Confindustria per realizzare la transizione ecologica limitando i costi economici e sociali in un piano che prevede investimenti per oltre 1.120 miliardi di euro al 2030. Lo studio "Scenari e valutazioni di impatto economico degli obiettivi Fit for 55 per l'Italia", realizzato con Rse-Ricerca Sistema Energetico, si propone come punto di partenza per "un percorso di decarbonizzazione alternativo" a quello proposto dalla Commissione europea. Le differenza principale è nel fatto che, al posto dei vincoli e target settoriali previsti nel pacchetto Fit for 55, viene mantenuto solo l'obiettivo di riduzione generale delle emissioni di gas serra, pari a -55% al 2030 rispetto al 1990. "La politica deve lasciare libertà all'ingegno delle nostre filiere su come raggiungere gli obiettivi fissati altrimenti rischiamo un corto circuito e una desertificazione industriale", ha osservato il l vice presidente di Confindustria, Maurizio Marchesini.

Lo scenario considera soluzione legate ai piani di investimento e sviluppo delle imprese italiane come il ricorso a idrogeno decarbonizzato in alcune raffinerie, i progetti per la cattura e utilizzo e stoccaggio di CO2, la riconversione di raffinerie per la produzione di bioGPL, maggiore diffusione dei veicoli elettrici, più attenzione alla riqualificazione energetica degli edifici, maggior ricorso al biometano nel settore industriale, e anche attenzione alla revisione dei costi di investimento delle tecnologie fotovoltaiche.

Gli effetti di questo scenario Confindustria sarebbero, al 2030, un incremento della produzione pari a 1.976,1 miliardi di euro (+4,7% medio annuo), un'occupazione più elevata di 11,5 milioni di unità di lavoro e benefici per lo Stato, tra maggiori entrate per e costi evitati, per 595 miliardi. "Si tratta di un flusso di investimenti senza precedenti, che richiede una visione strategica di Sistema Paese", si legge nell'analisi. Un altro aspetto, evidenziato dal vicepresidente Alberto Marenghi è "chi metterà la parte rimanente" delle risorse necessarie visto che servono 140 miliardi di euro l'anno di investimenti e il Pnrr ne fornisce solo 60-70 miliardi.

Dal governo, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha definito lo studio "molto importante". "Esistono percorsi alternativi di decarbonizzazione rispetto allo scenario proposto dalla Commissione, percorsi alternativi e forse più convincenti", afferma Urso. (ANSA).