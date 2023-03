Protocollo Inps-Patronati, Gravina, operazione importante

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 MAR - "L'operazione di condivisione dei patrimoni informativi che l'Inps ha attivato con le diverse istituzioni territoriali è determinante per migliorare i servizi in favore delle nostre comunità". Così il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, commentando il protocollo d'intesa tra Inps e patronati regionali presentato oggi al convegno all'Unimol 'Inps e parti sociali per migliorare i servizi ai cittadini'.

"L'incontro di oggi ha il merito tutt'altro che scontato o secondario - le parole del primo cittadino - di evidenziare l'attenzione che l'Inps pone nell'ascolto delle esigenze dei territori. L'importante operazione di condivisione dei patrimoni informativi che l'Inps pone in essere con le diverse istituzioni territoriali - ha aggiunto - permette la strutturazione di un vero rapporto di consulenza tra l'Inps e gli enti che pone le giuste condizioni per la conoscenza delle dinamiche che sono alla base di un miglioramento complessivo che deve riguardare i servizi da offrire ai cittadini e che tutte le istituzioni, ognuna per ciò che le compete, devono mirare a raggiungere".

(ANSA).