Protocollo d'intesa tra Inps Molise e patronati regionali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 MAR - "È una bella giornata perché, finalmente, si concretizza il protocollo d'intesa tra l'Inps e i patronati regionali, che ha come obiettivo il miglioramento dei flussi comunicativi ed operativi tra le due istituzioni e il raggiungimento di veloci ed esaustive risposte all'utenza.

Pensiamo alle tante persone che sono raggiunte dalle prestazioni erogate dall'Inps: pensioni, invalidità civile, assegno unico, cassa integrazione, naspi ed altre ancora. E pensiamo alla frequenza con cui il patronato diviene interlocutore principale dell'Inps di competenza quando l'utente vi si rivolge per istruire una pratica". Così Andrea Cutillo, presidente del Comitato regionale Inps Molise, presenta il convegno sul tema "Inps e parti sociali per migliorare i servizi ai cittadini" in programma oggi, 20 marzo, a Campobasso (9:45) nel Dipartimento Giuridico-Aula Magna "Vincenzo Cuoco" dell'Università del Molise.

L'evento è organizzato dalla Direzione regionale Inps, retta da Francesco Ricci, in sinergia con il Comitato regionale Inps, e in collaborazione con Cgil, Cisl, Uil, con il patrocinio dell'Università; esso si colloca in una più ampia serie di iniziative organizzate nell'ambito della celebrazione del 125mo dell'Istituto. Nel corso del convegno sarà sottoscritto il protocollo d'intesa regionale Inps-Patronati. Sono previsti, oltre alle relazioni di Cutillo e Ricci, gli interventi di Luca Brunese, rettore dell'Università degli Studi del Molise, Paolo Pizzuti, docente di Diritto del lavoro, dei segretari generali di Cgil, Cisl, Uil di Abruzzo e Molise rispettivamente Carmine Ranieri, Giovanni Notaro, Tecla Boccardo. Alle 11:15 si terrà la presentazione del Protocollo d'intesa regionale Inps-Patronati a cura di Fabrizio Giorgilli, direttore regionale vicario Inps Molise con l'intervento di Fabio Ianera, in rappresentanza del Centro Patronati. Le conclusioni sono affidate a Stefano Ugo Quaranta, Direzione centrale Credito, welfare e strutture sociali Inps e a Fabio Porcelli, Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inps. (ANSA).