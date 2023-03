Nova Coop, con i Novapoint rete di servizi per le famiglie

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Nascono i Novapoint di Nova Coop per le esigenze delle famiglie.

Un nuovo modello di punto di accoglienza che fornisce informazioni ed eroga tutte le principali prestazioni proposte dalla cooperativa, come i contratti per la telefonia e le utenze di luce e gas o le soluzioni assicurative e per la gestione dei propri risparmi. Sono operativi da lunedì 20 marzo, in tutti i 61 punti vendita Nova Coop del Piemonte e nei 3 in alta Lombardia, i Novapoint - Centro Servizi Coop, che hanno l'obiettivo di andare incontro alle esigenze delle famiglie che potranno approfittare del momento della spesa per sbrigare altre incombenze senza recarsi altrove.

Un servizio esteso a tutta la rete dei punti vendita dove si trova personale appositamente formato, gli specialisti dei Servizi finanziari & Utilities. Ai Novapoint è possibile attivare i servizi di telefonia mobile CoopVoce, sottoscrivere i contratti Enercasa Coop di Nova Aeg e le offerte assicurative UnipolSai con speciali vantaggi per i soci Nova Coop, ma anche attivare il Prestito Sociale e diventare così socio prestatore di Nova Coop. Lo staff dei Novapoint, attivi anche online, è formato da 19 specialisti coadiuvati da un coordinatore e da una rete di altre 140 professionalità della cooperativa.

"L'istituzione dei Novapoint nei punti vendita della cooperativa e il rinnovo dei nostri siti web - sottolinea Marco Sola Titetto, direttore generale Nova Aeg - ci consentiranno di rafforzare il presidio dei canali di vendita sia su base locale che nazionale, continuando ad offrire contratti di luce e gas a condizioni sempre competitive e trasparenti". "Vogliamo ribadire il nostro sostegno alle famiglie - aggiunge il presidente di Nova Coop, Ernesto Dalle Rive - che stanno affrontando una difficile congiuntura per l'aumento generalizzato dei costi di beni e servizi. La nascita dei Novapoint, operazione che avevamo progettato nell'ottica di uscire dal nostro perimetro tradizionale di retailer per soddisfare maggiormente i nuovi bisogni dei nostri soci e clienti, diventa un ulteriore strumento di tutela 'anticrisi'". (ANSA).