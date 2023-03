Nova Coop apre i Novapoint, servizi finanziari e utilities

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Nova Coop amplia da oggi la sua offerta di filiera con i Novapoint, nuovo modello di punto di accoglienza che fornisce informazioni ed eroga tutte le principali prestazioni proposte dalla cooperativa, come i contratti per la telefonia e le utenze di luce e gas o le soluzioni assicurative e per la gestione dei propri risparmi. Ma anche per approfondire le iniziative sociali e fruire degli altri servizi di vendita.

Obiettivo di questi sportelli, reali ma anche virtuali, è andare incontro alle esigenze delle famiglie. Lo staff dei Novapoint è formato da 19 specialisti dei Servizi finanziari & Utilities, coadiuvati da un coordinatore e da una rete di altre 140 professionalità della cooperativa. "Nova Coop - sottolinea il presidente Ernesto Dalle Rive - non è una semplice catena di retail, è una realtà più complessa, siamo una cooperativa di consumatori e nostro compito è strutturare politiche e servizi in linea con le attese dei nostri clienti, anche in termini di risparmio e qualità. Con i Novapoint - aggiunge Dalle Rive - ci mettiamo sempre di più al servizio dei nostri soci e clienti per soddisfare maggiormente i nuovi bisogni. Un ulteriore strumento di tutela 'anticrisi'", conclude. (ANSA).