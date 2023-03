Nova Coop, 33mila nuove registrazioni online nel 2022

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Nel 2022 sono stati 33 mila i nuovi utenti che si sono registrati al canale di vendita digitale di Nova Coop, che attualmente è presente in sette delle otto province piemontesi e raggiunge con il servizio di consegna Coop a Casa i centri abitati compresi nell'ambito di 400 codici di avviamento postale. Il dato è stato presentato in occasione del lancio dei Novapoint - Centro Servizi Coop, il nuovo modello di punto di accoglienza della rete di punti vendita Nova Coop che hanno il compito di fornire informazioni ed erogare direttamente alla clientela tutte le principali prestazioni proposte dalla cooperativa.

Per Nova Coop la creazione di un centro servizi unificato, che presidia sia i negozi sia le vetrine aziendali digitali, rappresenta un ulteriore tassello nel percorso verso la completa omnicanalità iniziato nel 2019 e che recentemente ha ricevuto ulteriore impulso con l'avvio del progetto Socio Web.

Un progetto che, per la prima volta, ha consentito di associarsi a Nova Coop per via telematica e che ha visto nei primi 10 mesi di sperimentazione oltre il 6% dei nuovi iscritti scegliere questa modalità di affiliazione. Si tratta di persone con un'età media di 42,6 anni, più bassa di quella di chi aderisce alla Cooperativa nei punti vendita, e con una maggiore propensione a scegliere la piattaforma di e-commerce digitale di Nova Coop come canale preferenziale di acquisto o come affiancamento al tradizionale passaggio in punto vendita.

(ANSA).