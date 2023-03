Lollobrigida a Bruxelles in difesa del Made in Italy

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAR - L'importanza di fare sistema per la difesa del Made in Italy in Europa. E' il messaggio principale emerso dall'evento organizzato da ITFood, la rete operante in Belgio e in Europa che connette professionisti italiani del settore agroalimentare, ospitato dalla sede della Regione Veneto a Bruxelles e a cui hanno partecipato anche il ministro all'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e l'assessore all'Agricoltura del Veneto e coordinatore della commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni, Federico Caner. "Oggi non si parla solo di Veneto - ha spiegato l'assessore - ma di fare sistema con le aziende italiane", cercando di porre "quelle che sono le nostre priorità al governo ma anche, assieme al governo, di richiamare l'attenzione ai vari dossier che vengono presentati" in Europa "per cercare di tutelare il Made in Italy".

Bisogna "costruire un percorso - ha detto Lollobrigida - che ci dia la possibilità di affermare quelle cose che noi riteniamo essere oggettivamente positive, come la qualità e la capacità di identificarci" nel "valore aggiunto delle nostre produzioni, quel livello di percepito che è affiancato alla parola Italia e che per noi è un vantaggio competitivo enorme che non possiamo sprecare". Quindi, "anche in termini normativi e di Unione Europea" è importante "riuscire a codificare un processo che non delegittimi la qualità", ha concluso il ministro riferendosi alla proposta di etichetta Nutriscore. (ANSA).