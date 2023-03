Istat: ecco come tradurre i dati in notizie, un corso a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 20 MAR - La statistica permette di leggere e descrivere la realtà attraverso l'obiettività delle cifre a condizione di saper riconoscere i dati affidabili, essere in grado di elaborarli, riuscire a coniugare rigore scientifico e semplificazione divulgativa; servono metodi e strumenti utili a destreggiarsi nel 'diluvio di dati' per tradurlo in notizie chiare e accessibili. Sono gli obiettivi del corso per giornalisti 'Scrivere con i numeri: ricerca, elaborazione e presentazione dei dati', promosso da Istat, Associazione della stampa di Basilicata e Formedia, che si terrà a Potenza il 22 ed il 23 marzo nel Polo Bibliotecario di Via Don Minozzi.

Destinatari sono professionisti della comunicazione interessati all'informazione quantitativa in campo sociale, economico, ambientale.

La prima giornata sarà aperta alle 9.15 da Carmine Cicala, presidente del Consiglio Regionale, da Gianmarco Blasi, assessore comunale, da Luigi Catalani, direttore del Polo Bibliotecario. 'Il diluvio dei dati: apriamo l'ombrello?' sarà il tema affrontato da Michele Camisasca, direttore generale Istat; si discuterà poi di 'Strumenti statistici di base: dal dato grezzo al prodotto 'che fa notizia' con Antonella Bianchino e Giuseppe Stassi dell'Istat. 'Il sito istituzionale dell'Istat: una bussola per navigare verso l'informazione' sarà l'argomento trattato da Matteo Potenzieri e Valeriana Leporanico entrambi dell'Istituto. Il giorno successivo, alle 9.15, dopo i saluti del sindaco Mario Guarente, si parlerà di 'Fonti della statistica ufficiale: le principali indagini dell'Istat' con Antonella Bianchino e Maria Liguori dell'Istat. 'Le fonti della statistica ufficiale: banche dati e sistemi informativi per l'analisi del territorio' sarà il tema analizzato da Cira Acampora e Madia Carucci dell'Istat. Daniela Fusco, sempre dell'Istat, parlerà di 'Data visualization: strumenti e tecniche di rappresentazione e comunicazione dei dati'. Il tema 'Trasformare i dati in informazione giornalistica' sarà discusso da Bianchino e dal giornalista de 'Il Mattino', Gianni Molinari.

(ANSA).