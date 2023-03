In Uruguay festival culinario e biciclettata 'Made in Italy'

(ANSA) - MONTEVIDEO, 20 MAR - L'Italia è stata la protagonista lo scorso fine settimana nel centro di Montevideo animato dal Festival gastronomico 'Cucina Urbana italiana' e dalla biciclettata sotto il segno di 'Montevideo. Una capitale di cultura italiana', iniziative organizzate dall'ambasciata d'Italia e dall'Istituto italiano di cultura.

Il Museo delle Migrazioni (MuMi), rende noto un comunicato, "ha aperto le sue porte accogliendo 15 stand di ristoranti, gelaterie, distributori e importatori di prodotti italiani affollati durante tutto l'evento, iniziato nella mattinata di sabato e conclusosi a tarda notte, da più di 5.000 persone che hanno trascorso momenti piacevoli contraddistinti da spettacoli musicali, 'cooking show', degustazioni, presentazioni di vini e di tradizioni italiane legate al mangiare e al bere".

Animatore della manifestazione è stato lo chef e divulgatore italo-uruguaiano Sergio Puglia, da lungo tempo impegnato nella promozione e preservazione della qualità e degli ingredienti originali della gastronomia italiana e Coordinatore della Rete della Cucina italiana in Uruguay, che riunisce ristoranti italiani e i distributori di prodotti alimentari 'made in Italy'.

"Sulla scia della analoga iniziativa condotta nel 2022 - conclude il comunicato - edifici simbolici quali il Parlamento, la stazione ferroviaria, la sede del Banco de la República e il palazzo Buxareo, legati all'opera di architetti e artigiani italiani, hanno segnato il percorso lungo il quale circa 150 ciclisti si sono fermati per ascoltare descrizioni sulla loro origine e storia a cura dello storico Ramiro Rodríguez Barillari". (ANSA).