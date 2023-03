Francia: pensioni, premier investe Corte Costituzionale

(ANSA) - PARIGI, 20 MAR - La premier francese, Elisabeth Borne, ha annunciato di voler "direttamente" investire il Consiglio costituzionale per un esame del testo "nei tempi più rapidi".

La possibilità di un ricorso davanti al Consiglio costituzionale è stata citata oggi in diversi interventi dei sostenitori della mozione di sfiducia al governo. Fra questi, Mathilde Panot, de La France Insoumise, Marine Le Pen e il centrista Charles de Courson, leader del movimento indipendente Liot che ha depositato la mozione di sfiducia al governo "transpartisane" votata da 178 deputati.

Al centro della possibile incostituzionalità della legge di riforma, la forma legislativa scelta per proporre il progetto, un "progetto di legge finanziaria correttiva della sicurezza sociale". questo tipo di testo consento l'utilizzo dell'articolo 47.1 della Costituzione, che limita i dibattiti a 50 giorni in Parlamento. (ANSA).