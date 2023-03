Francia: Le Maire, la riforma delle pensioni è vitale

(ANSA) - PARIGI, 20 MAR - La riforma delle pensioni è "la pietra angolare della trasformazione economica della Francia".

"E' una riforma a mio avviso vitale": lo ha detto il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato da RMC/BFM-TV nel giorno cruciale del voto dell'Assemblea Nazionale di Parigi sulle mozioni di censura (sfiducia) presentate dalle opposizioni contro il governo. Il numero due dell'esecutivo francese dopo la premier Elisabeth Borne ha inoltre garantito che il regime previdenziale tornerà in equilibrio nel 2030 grazie, in particolare, alla lotta antifrode e al trasferimento di risorse dal ramo del welfare destinato agli incidenti sul lavoro a quello destinato ai senior. "Non ridurremo le pensioni e non aumenteremo i contributi, quindi le tasse dei francesi", ha assicurato Le Maire mentre continuano le proteste in tutto il Paese contro la contestata riforma che prevede l'innalzamento progressivo dell'età pensionistica da 62 a 64 anni e sulla quale il governo si gioca la sua sopravvivenza. (ANSA).