==Fisco:Orlando(Pd),su salario minimo opposizioni siano unite

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Sul salario minimo le opposizioni devono fare fronte comune contro una destra che "strizza l'occhio all'evasione, al "nero", e ha una strategia basata sulla svalutazione competitiva del lavoro". Così in una intervista alla Stampa l'ex ministro del Lavoro Pd Andrea Orlando. E sulla delega fiscale "faremo opposizione dura". "Il salario minimo - dice ancora - è uno strumento essenziale in questa fase. La crisi salariale è diventata un dramma con la crescita dell'inflazione, il lavoro povero che prima riguardava il 12% della forza lavoro è cresciuto ulteriormente. Ma questa proposta è anche un grimaldello importante per scardinare l'impianto proposto dal governo, quello di una competizione basata su bassi investimenti in ricerca e innovazione, bassi salari, tolleranza verso il nero. Una ricetta da Paese arretrato". La Cgil minaccia lo sciopero contro la delega fiscale, gli viene ricordato: "La delega - risponde - mette in discussione la progressività, favorisce le fasce di reddito ricche e istituzionalizza e rende accettabili forme di evasione.

Un sistema fiscale con elementi corporativi: tratto il reddito in funzione della sua origine. Del resto, già oggi nel bilancio un dipendente è tassato diversamente da un autonomo. Anziché costruire un patto fiscale, si dice: vi rompo un po' meno le scatole, ognuno faccia come vuole". (ANSA).