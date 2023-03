==Fisco:Guerra(Pd),poveri avranno sanità misera,ricchi favoriti

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "La delega fiscale va nella direzione di un'aliquota piatta per tutti. E la flat tax di sicuro porterà a una riduzione della spesa per il welfare. Il rischio concreto è di avere una sanità povera per i poveri. Mentre i ricchi useranno i servizi privati". Così a Repubblica l'ex viceministra del Lavoro Maria Cecilia Guerra, oggi deputata Pd. "La riforma premia i redditi alti - prosegue - La riduzione del numero di aliquote dell'Irpef in sé non può che favorire i redditi più alti. In un meccanismo per fasce, se ne riduci una bassa o centrale, il vantaggio si trasferisce per trascinamento anche a quelle più alte. Per fare un esempio, accorpando le due aliquote centrali al 27%, un reddito da 35 mila euro guadagna 300 euro.

Tutti i redditi da 50 mila euro in su cinque volte tanto: 1.500 euro". Rispetto alle detrazioni che dovrebbero garantire progressività "dipende dalla velocità del calo delle detrazioni al crescere del reddito. Questa delega è scritta in modo pasticciato, si fanno piccoli sconti ai più poveri e regali ai ricchi. E si va verso un'aliquota piatta che diminuirà, anche in modo notevole, il gettito complessivo dell'Irpef mettendo a rischio il sistema sociale" E poi "c'è un altro enorme regalo ai redditi finanziari: chi fa una minusvalenza può usarla non solo a compensazione di una plusvalenza negli anni successivi. Ma anche a riduzione delle imposte da pagare su interessi e dividendi. Questo meccanismo ora è vietato perché porta a rischi di elusione elevatissimi". Il concordato preventivo biennale infine è "una legalizzazione dell'evasione". (ANSA).