Fisco: Morelli, per noi flat tax dovrebbe essere universale

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "A nostro modo di vedere la flat tax deve essere universale e quindi andare anche ai lavoratori dipendenti. Sarebbe un cambiamento epocale, abbiamo tutta la legislatura, certo non abbiamo la bacchetta magica, auspico che il Parlamento si metta al lavoro". Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alessandro Morelli a Sky tg 24 rispondendo a diversi ospiti in studio, fra cui il vicedirettore del Corriere Daniele Manca che gli chiedevano come mai un lavoratore dipendente che guadagna 85.000 euro deve essere tassato "tre volte tanto" una partita Iva che ha solo un'aliquota del 15%. (ANSA).