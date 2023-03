Fisco: Malpezzi, riforma è contro i più fragili

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Nella delega fiscale non c'è nulla a vantaggio di chi oggi non sta bene, ma c'è molto per chi già sta bene. Una riforma che va verso la tassazione piatta che per essere coperta produrrà tagli essenziali ai servizi come la scuola o la sanità. Con la flat tax ci saranno solo tagli alla spesa sociale e non è un caso che essa sia applicata in pochissimi paesi, soprattutto, dell'est Europa. Il governo non sta combattendo l'evasione fiscale, anzi sembra favorirla.

Strizza l'occhio ai furbetti. La lotta all'evasione ha recuperato la somma record di 20 miliardi, ma ora il governo la sconfessa e punta su strumenti meno efficienti, allargando le maglie e diminuendo i controlli. Noi siamo per la progressività del fisco: chi ha più paghi di più e chi ha meno paghi di meno; ma tenendo in piedi il nostro sistema di welfare. Se gli italiani pagassero meno tasse ma al prezzo di un taglio alla spesa sociale e dovessero pagarsi di tasca propria la sanità, sarebbero contenti? Sarebbe un vantaggio per loro? Aiutiamo prima chi nel nostro Paese non ce la fa, visto che di disuguaglianze ce ne sono tante". Così Simona Malpezzi, presidente dei senatori del pd, a Rai Isoradio. (ANSA).