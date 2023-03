Fisco: Leo, il concordato non è un condono

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "Il concordato preventivo non è un condono". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, sottolineando che "fisco amico significa non fare sconti".

Nel concordato -spiega - si distingue tra soggetti affidabili, con punteggi Isa elevati (indici sintetici di affidabilità fiscali), per i quali, il concordato è automatico, mentre, per gli altri si utilizzerà un altro meccanismo, utilizzando tutti gli elementi come banche dati e fatturazione elettronica.

Secondo Leo, si deve "prendere atto della situazione attuale e vedere come gli strumenti tecnologici possano fotografarla bene". Nel 2022 infatti "la lotta all'evasione ha portato un gettito per le casse erariali di 20 miliardi, ma il tax gap resta elevatissimo, dai 75 ai 100 miliardi", dice il viceministro, sottolineando che "l'accertamento ex ante" è mirato proprio a contrastare l'evasione. (ANSA).