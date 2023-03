Fisco: Castellone (M5s),dopo autonomia spacca-italia tributario

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Le presunte riforme messe in campo dal Governo di centrodestra non fanno altro che spaccare ancora di più il Paese. Vale per il progetto di autonomia differenziata e vale anche per la delega di riforma fiscale, approvata dall'ultimo Consiglio dei ministri. D'altro canto i due interventi sono intimamente intrecciati. La delega fiscale prosegue un percorso iniquo, che esalta le disuguaglianze, già partito con l'ultima Legge di bilancio. Nella Manovra, infatti, il Governo ha aumentato la cosiddetta flat tax del 15% sugli autonomi e ha introdotto sempre per gli autonomi una flat tax incrementale, in pratica un'aliquota agevolata sugli aumenti di reddito rispetto agli anni precedenti. Adesso con la delega si intende estendere questa flat tax incrementale anche ai dipendenti, come ulteriore step verso il rinnovato obiettivo della flat tax per tutti. E' chiaro che questo sistema non farà altro che acuire le sperequazioni tra contribuenti con lo stesso livello di reddito. La flat tax per tutti è peraltro usata solo in Paesi con economie relativamente giovani, dove la spesa sociale è ridotta al lumicino. E guarda caso proprio l'ultima Legge di bilancio ha tagliato in sanità, istruzione e investimenti, che si chiamino Superbonus o Transizione 4.0. Non sarà che il Governo Meloni intende finanziare questo 'spacca-Italia fiscale' con ulteriori tagli alla spesa sociale? Mettiamoci poi che una norma della delega fiscale intende accentuare il federalismo fiscale, creando un immediato aggancio con l'altro sciagurato progetto governativo, ovvero l'autonomia differenziata. Il M5S si è sempre impegnato a diminuire le tasse, rispettando però il sacrosanto principio della progressività fissato in Costituzione. Per liberare risorse per aiutare famiglie ed imprese serve tassare i colossi del web, combattere seriamente l'evasione fiscale, introdurre un meccanismo strutturale di tassazione degli extraprofitti dei settori che nelle crisi guadagnano più del previsto, accumulando enormi ricchezze mentre la gran parte di famiglie e imprese è al collasso. Oggi più che mai è vivo il rischio di un Paese che non cresce, diviso, totalmente succube dei rigurgiti di austerità che questo Governo sta riproponendo meccanicamente, riportando indietro le lancette dell'orologio. Un Paese cresciuto nell'ultimo biennio del +10,7%, grazie alle coraggiose politiche espansive portate avanti dal Governo Conte II, e oggi relegato a una previsione di crescita per il 2023 del + 0,6% del Pil. La differenza è tutta qui". Lo scrive in un post su Facebook Mariolina Castellone (M5S), vicepresidente del Senato. (ANSA).