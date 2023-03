Fisco: Bonomi, premiare chi reinveste utili in azienda

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Andare o non andare verso una flat tax "è una scelta politica, però bisogna poi essere coerenti", dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite della trasmissione Restart di Raidue che andrà in onda oggi in seconda serata.

"Lo dico da tempo - spiega-: in tutto il mondo si ragiona su una minimum global tax intorno al 15%", per il leader degli industria ha un senso se così "premiamo le aziende che lasciano i soldi nell'impresa, vuol dire che reinvestono gli utili in investimenti o ricapitalizzazioni: se lascio gli utili in azienda pago il 15%, se li porto via pago di più".

I sindacati pensano allo sciopero generale contro la riforma fiscale. "E' una valutazione che lascio al sindacato", risponde Bonomi, che ribadisce: "Dobbiamo dire innanzitutto che è un delega, parliamo di principi, vedremo poi nell'attuazione come verrà articolata". Ed una delle variabili dipenderà da cosa si farà per rispettare "una clausola", per fare una riforma "a perimetro invariato di spesa pubblica": se le risorse compensative si reperiranno tagliando la spesa pubblica improduttiva "saremo d'accordo", dice, se invece arriveranno da altre entrate fiscali "non saremo d'accordo".

E sulle misure fiscali legate a salari e costo del lavoro ribadisce: "L'unica strada che io vedo è il taglio del cuneo fiscale, che è altissimo". (ANSA).