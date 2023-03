Fisco: Bonomi, credo sia giusta una progressività

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "Noi come Confindustria abbiamo detto che pensiamo ad una delega fiscale organica. Non possiamo affrontare il tema pezzo per pezzo". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi nel corso dell'evento per la presentazione del nuovo Affari&Finanza del quotidiano La Repubblica.

In merito alla flat tax, Bonomi ha evidenziato che "non verrà fatta con questa delega fiscale. Credo che sia corretta la progressività ma se il governo vuole farla, allora studiamo un sistema che possa reggere con la flat tax". (ANSA).