Ex Ilva: Palombella, non firmeremo la Cig senza impegni precisi

(ANSA) - TARANTO, 20 MAR - "Noi non faremo accordi di cassa integrazione senza alcun ritorno dal punto di vista della prospettiva. Significa sperperare risorse e portare i lavoratori ad avere un reddito da fame. Noi non accetteremo una cassa integrazione del genere. Noi vogliamo che ci sia una discussione sulla prospettiva". Lo ha affermato il segretario generale della Uilm Rocco Palombella intervenendo a Taranto all'assemblea dei delegati che hanno vinto le elezioni Rsu in Acciaierie d'Italia, "L'anno scorso non abbiamo firmato l'accordo - ha spiegato - perché alla fine dell'anno bisognava far ripartire i lavori per l'Afo5 e invece non sono partiti. Non sappiamo cosa accadrà quest'anno e quindi riteniamo che, anche questa volta. se non ci saranno impegni precisi non firmeremo la cassa integrazione".

Per il 23 marzo è fissato un incontro al ministero del Lavoro per l'esame congiunto della procedura. L'azienda ha chiesto la proroga della Cigs dal 28 marzo per tremila lavoratori in tutti i siti del gruppo, di cui 2.500 a Taranto. (ANSA).