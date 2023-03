Coop Alleanza 3.0 rinnova la gestione della logistica

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Cambiano gestione i magazzini di Coop Alleanza 3.0, per modernizzare i servizi di logistica. E come conseguenza di questo cambio di governance, la cooperativa ha deciso di trasferire da maggio i 142 dipendenti di Coop che fino ad ora hanno lavorato nei magazzini di San Vito al Tagliamento (in provincia di Pordenone), di Reggio Emilia, di Forlì e Anzola (Bologna) nei punti vendita più vicini al loro attuale posto di lavoro.

Un cambio di mansione, quindi, con la possibilità per i dipendenti "di accedere a nuovi percorsi di carriera in un processo - spiega Coop Alleanza in una nota - che intende dare forte impulso al piano di formazione e allo sviluppo della professionalità delle persone impiegate nella rete di vendita" che è il "vero cuore della cooperativa".

I lavoratori però possono anche aderire "su base volontaria a un meccanismo di pensionamento anticipato e incentivato con importanti investimenti da parte di Coop Alleanza 3.0". Il cambio di mansione è già stato attuato da ottobre scorso con i 84 dipendenti del magazzino di Anzola che da ottobre 2020 erano in cassa integrazione straordinaria per consentire la completa ristrutturazione del magazzino. Dallo scorso ottobre sono usciti dalla cassa integrazione e sono tornati al lavoro a stipendio pieno, nei punti vendita. Quindi "i dipendenti dei magazzini potranno accedere a percorsi di formazione altamente qualificanti ed opportunità di crescita professionale all'interno dei punti vendita" assicurano da Coop. (ANSA).