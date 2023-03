Confindustria Alessandria, fondamentale progetto scalo merci

(ANSA) - ALESSANDRIA, 20 MAR - "L'avvio del piano per Alessandria Smistamento consente di progettare in modo ampio e concreto il futuro della logistica del territorio. Seguiremo con attenzione la definizione del masterplan". Così Confindustria, in una nota diffusa oggi, in occasione del sopralluogo del ministro Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, nel quartiere Cristo, allo scalo merci di Alessandria. Alla presenza del ministro, sempre oggi, verrà firmato il protocollo tra le parti coinvolte "Il progetto Alessandria Smistamento - ricorda Confindustria - è inserito infatti in una progettazione nazionale più ampia prevista dal 'Decreto Genova' per favorire una radicale crescita dei volumi di container scambiati tra l'Alessandrino e i porti liguri".

"Rafforzati dalla scelta di oggi - commenta Luca Romani, vicepresidente con delega alla Logistica - intensificheremo il dialogo con la direzione nazionale dell'Agenzia delle dogane per incrementare i corridoi doganali e il sistema dei controlli che caratterizzano in modo distintivo le attività rivolte alla merce delle imprese logistiche alessandrine". (ANSA).