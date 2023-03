Confcommercio:Cosenza, Politano e Oliverio vicepresidenti

(ANSA) - COSENZA, 20 MAR - "Si definisce la squadra di governo di Confcommercio Cosenza che dopo la riconferma alla guida di Klaus Algieri, ha visto eletti oggi i membri di giunta, i vicepresidenti e l'assegnazione di alcune deleghe. Alla carica di vicepresidente sono stati chiamati dal Consiglio direttivo, Giuseppe Politano, presidente di Confcommercio professioni, e Giovanna Oliverio, presidente dell'Associazione Territoriale di San Giovanni In Fiore". A darne notizia è un comunicato di Confcommercio Cosenza.

"I due neo eletti andranno a comporre la Giunta dell'associazione - riporta il comunicato - insieme a Laura Barbieri, presidente Fipe Cosenza, Domenico Lione, presidente dell'Associazione Territoriale di Cassano All'Ionio e Pietro Paolo Oranges, presidente Federcomated Cosenza".

"Una squadra per molti aspetti rinnovata - afferma il presidente di Confcommercio Cosenza, Klaus Algieri - che vuole segnare il cambio di passo che vogliamo imprimere alla nostra associazione nel prossimo quinquennio. Ovviamente essere eletti negli organi direttivi comporta la necessità di un maggior impegno nella vita associativa, per questo auguro a tutti un buon lavoro.

Naturalmente - ha concluso Algieri - anche chi non è stato eletto è parte integrante della squadra, perché solo con il lavoro di tutti i componenti del consiglio possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

"Essere riconfermato alla carica di vicepresidente è per me motivo di grande orgoglio - ha dichiarato Politano - sento forte la fiducia del presidente e di tutti i consiglieri, e questo mi spinge a impegnarmi maggiormente nel mio ruolo".

Emozionata per la nomina ottenuta la vicepresidente Oliverio.

"Sono molto sorpresa - ha detto - di questo riconoscimento, per me Confcommercio è una famiglia e sapere che sono stata scelta per rappresentare le nostre imprese mi rende fiera, anche e soprattutto nei confronti del mio territorio, che tanto ha bisogno di rappresentanti che portino avanti le sue istanze".

Nel corso del Consiglio sono state poi assegnate alcune deleghe di rappresentanza. In particolare, Anna Gallo, presidente del Gruppo Terziario Donna ha ricevuto la delega alla Digitalizzazione delle imprese, mentre ad Antonella Tarsitano, presidente dell'Associazione Territoriale Sila Grande, è stata assegnata la delega al Turismo. (ANSA).