Casa: Istat, prezzi accelerano, nel 2022 aumento del 3,8% (2)

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - In media, nel 2022, i prezzi delle abitazioni nuove fanno registrare un +6,1% e quelli delle abitazioni esistenti crescono del 3,4%. L'Istat precisa tuttavia che rispetto alla media del 2010, primo anno per il quale è disponibile la serie storica dell'IPAB, nel 2022 i prezzi delle abitazioni sono diminuiti del 9,5% (+14,2% per le abitazioni nuove e -17,1% per le esistenti). (ANSA).