Camera Commercio Napoli:Fiola,associazioni come 'vaiasse' (2)

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Sull'attacco nei suoi confronti delle associazioni di impresa, Fiola ha precisato: "volevo evitare di commentare - ha detto - per non fare loro pubblicità, per non metterli al centro della situazione. Rispondiamo con i fatti che faremo e abbiamo compiuto, con quanto dimostriamo da qui a 40 giorni in cui bisognerà presentare i documenti per il rinnovo. Ma io non me la prendo neanche con loro ma con chi continuamente pubblica le cose di 4 anni fa senza tenere conto dell'impegno attuale della Camera di Commercio, che ora è diversa".

Il presidente della Camera di Commercio di Napoli nel rispondere all'attacco di Ance, Claai, Cna, Cdo, Confapi, Confcommercio, Confesercenti e Confindustria ha anche sottolineato che "abbiamo stabilito un nuovo disciplinare trasparente che evita le furbizie. Alle associazioni storiche che ci contestano ricordo che l'associazione dei macellai a cui appartengo è più antica di loro, si riferiscono alla storicità ma sono associazioni giovani rispetto all'associazione macellai.

Mi ha colpito delle loro parole il termine di malagestione: se avessimo percorso quella strada avremmo proseguito il loro percorso. Ricordo che c'è un appello sulla spesa di 200.000 euro sprecati negli anni passati e poi andati in prescrizione nonostante l'indagine della Corte dei Conti. Sul contributo delle aziende ricordo che la Camera di Commercio manda l'avviso ma la riscossione è dell'Agenzia delle Entrate. Qui mi hanno mostrato che c'era una società interna alla Camera di Commercio per il recupero dei crediti, che ha speso 5 milioni e ha incassato zero euro. Manderemo questi documenti alla Corte di Conti. E' finita un'epoca".

Fiola ha espresso la sua ricandidatura alle elezioni del presidente ella Camera di Commercio che si terrà da ottobre in poi al controllo delle candidature presentate: "Certamente sono pronto - ha detto - alla nuova sfida, ci sono le associazioni che mi hanno chiamato e che ora mi richiamano alla candidatura".

La Camera di Commercio ha anche preparato una proposta di rinnovo delle elezioni del presidente, su cui aspetta l'ok del governo per poterla usare però tra quattro anni: "Chiederemo - ha detto Fiola - un decreto perché modifichi le procedure per le elezioni, noi chiediamo che si tengano facendo votare direttamente le imprese, come accade nella vera democrazia, così togliamo le alchimie delle carte e degli automatismi, mettendo paletti alle furbizie. Questo significherà cambiare davvero qualcosa". (ANSA).